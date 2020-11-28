DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı

28.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:10
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Asya ile Avrupa arasındaki önemli bağlantı şehri, medeniyetlere başkentlik yapmış, ülke sanayisi ve turizminin göz bebeği Kocaeli'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Partilerinin Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye kavuşturmak için topyekun atılım için ortaya çıktığını ifade eden Babacan, "DEVA Partisi, ülkemizi ışığa, refaha ulaştıracak tek kadro hareketidir. Bunu biliyoruz, halkımız da biliyor ve biz hazırız. Türkiye'nin demokrasi ihtiyacı, Türkiye'nin atılım ihtiyacı, DEVA Partisi tarafından karşılanacak ve ülkemiz DEVA Partisi ile yeniden ayakları üstüne kalkacak. DEVA Partisi hazır. Kocaeli'ye de Türkiye'ye de deva olmaya geliyoruz. Ülkemizin sorunlarını gören ve bilen bir kadro olarak emaneti teslim almaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

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Konuşmasının ardından Babacan, partisinin Tunceli Olağan İl Kongresi'ne video konferans yöntemiyle bağlanarak partililere hitap etti.

Tek listeyle gidilen kongrede Adem Koç, il başkanlığı görevine seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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