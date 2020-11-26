DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin İl Kongresi'ne katıldı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin İl Kongresi'ne katıldı

26.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:17

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Adıyaman İl Kongresi'ne katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Adıyaman İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, Adıyaman programı kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyli bir araya gelip esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ardından kentte ki bir otelde düzenlenen toplantıda Ali Babacan, basın mensuplarıyla görüştü.

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Babacan, kongrede, pandemi vaka sayılarını eleştirdi.

Türkiyedeki vakala sayılarının gizlendiğini savunan Babacan, " Dün akşam hükumetin ilgili bakanı bir açıklama yaptı. Aylardır hepimizden gizlenen bu pandemi ile ilgili vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatteki vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu söyledi. Tabi bu sayıya inanacaksak o ayrı mesele, geçtiğimiz haftalarda yaptığum pek çok konuşmada ben bu vaka sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk 5'te olduğunu söylemiştim, hatta tahmini rakamları da paylaşmıştım. Şimdi dün gece ortaya çıktı ki tahminlerimiz doğruymuş, dün açıkladıkları rakam Amerika ve Hindistan'ın hemen peşinden vaka sayısında dünyada 3'üncü olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kongrede tek liste aday olan Uğur Dündar il başkanlığına seçildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin İl Kongresi'ne katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin İl Kongresi'ne katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin İl Kongresi'ne katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin İl Kongresi'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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