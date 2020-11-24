DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Tekirdağ İl Kongresine katıldı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Tekirdağ İl Kongresine katıldı

24.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:59

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tekirdağ İl Kongresine katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tekirdağ İl Kongresine katıldı. Babacan, Tekirdağ programı kapsamında önce Çorlu ilçesinin Muhittin Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarına geldi. Burada pazar esnafı ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Babacan, ardından kent merkezine geçerek Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Kentteki bir otelde düzenlenen "DEVA Partisi 1. Olağan Tekirdağ İl Kongresi"ne katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Babacan, "Öğretmenlik, tek tek bireyleri yetiştirerek toplumu geliştirme kudretine sahip çok değerli bir meslek. Her birimizin yetişmesinde ailemizin olduğu gibi öğretmenlerimizin de çok önemli bir yeri var. Bugün de öğretmenlerimiz pandemi dönemimde bu ülkenin yarınları etkilenmesin, çocuklarımız eğitimsiz kalmasın diye canla başla çalışıyorlar." dedi. Babacan, öğretmenlerin emeklerinin karşılığının asla ödenemeyeceğini anlatarak, şunları kaydetti: "Biz öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin itibarını artırmak için hep beraber çok çalışacağız. Öğretmenlerin de hayat boyu öğrenmesini merkeze alan bir eğitim politikası sürdüreceğiz. Meslekiçi eğitimlerle gelişme ve zamanın ruhuna uyum sağlamalarını gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bugününü ve yarınlarını belirleyecek yegane araç eğitimdir. Ülkemizin doğal kaynakları, yer altı zenginlikleri özellikle enerji açısından maalesef kısıtlı. Ülkemizin yegane sermayesi insan gücümüz, gençlerimiz. İşte bu gençlerimizin yetişmesi eğitimcilerimizin emekleriyle mümkün." Babacan, koronavirüsün sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kongrede Hasan Berk Çebi, il başkanlığı görevine seçildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Tekirdağ İl Kongresine katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Tekirdağ İl Kongresine katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Tekirdağ İl Kongresine katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Tekirdağ İl Kongresine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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