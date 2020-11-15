DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Elazığ kongresinde konuştu Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Elazığ kongresinde konuştu Açıklaması

15.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:37
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Elazığ kongresinde konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirterek, "Bunu bilerek merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin karar alması, adımlar atması lazım." dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirterek, "Bunu bilerek merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin karar alması, adımlar atması lazım." dedi.

Babacan, bir otelde düzenlenen partisinin Elazığ 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depreme değindi.

"Deprem ve diğer tüm afetler sadece afet sonrasında müdahale edilecek olaylar değildir. Zararların önlenmesi mümkündür. Pek çok ülkede depremlerde ölüm sayıları bizdeki kadar yüksek olmuyor. Dünyanın başka yerlerinde Elazığ'ın yaşadığından daha şiddetli depremler yaşanıyor ancak böyle büyük zararlar meydana gelmiyor. Bizde ise maalesef her depremde canlarımız gidiyor." ifadelerini kullanan Babacan, şunları kaydetti:

"Deprem bu ülkenin gerçeği. Bunu bilerek merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin karar alması, adımlar atması lazım. Bugün atılan her adımda, yapılan her işlemde depremin ve diğer olası afetlerin planlaması mutlaka akılda tutulmalıdır. İzmir depremi olduğunda bir hafta boyunca kongrelerimizde kutlamayı durdurduk. Acı ortak bir acıdır. Devletin görevi bu acıları hemen sarmak, yaraları onarmaktır. Devletin görevi denetimleri yapmak, hasar gören binaları sınıflara ayırmak, her bir bina ile ilgili adil ve tutarlı çözümler üretmektir."

Tek listeyle gidilen seçimde, DEVA Partisi İl Başkanı Murat Dağhan yeniden seçildi.

Babacan ve beraberindekiler daha sonra kentte esnaf ziyaretinde bulundu, partinin il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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