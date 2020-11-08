DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bartın kongresine katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bartın kongresine katıldı

08.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:54
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bartın kongresine katıldı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyetin 100'üncü yılını taçlandırmaya layık bir siyasi hareket olarak damla damla büyüdüklerini söyledi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyetin 100'üncü yılını taçlandırmaya layık bir siyasi hareket olarak damla damla büyüdüklerini söyledi.

Babacan, Bartın Kültür Merkezi'nde, partisinin il başkanlığının 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak ülkenin dört bir yanında filizlendiklerini belirtti.

Ülkenin 100 yılda büyük başarılara imza attığını ve savaşlarla yıkılmış bir ülkeden genç bir demokrasiyi kurduğunu ifade eden Babacan, "Her alanda ülkemiz ileriye taşındı ama bu yüzyılda büyük acılar da yaşadık. Türkiye'de herkes bir kere düşman, bir kere üvey evlat, en az bir kere mağdur oldu. Adeta acılarımızla eşitlendik. DEVA Partisi olarak artık hiçbir sorunumuza çare olmayan eski hesaplaşmaları, eski kavgaları bırakıp yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi." dedi.

Geçmişi, doğruları ve yanlışlarıyla değiştiremeyeceklerini kaydeden Babacan şöyle devam etti:

"Hiçbirimiz geçmiş üzerinde de uzlaşmak zorunda değiliz ama yarınlar bizim elimizde. Yarınları hepimizin ortak yarınları haline getirebiliriz. Türkiye'nin yüzünü geçmişten bugüne ve yarına çevirebiliriz. Bu bizim elimizde. Kimliği, inancı, ideolojisi her ne olursa olsun Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin herkesi özgürlük, adalet, ehliyet, fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri etrafında ve yeni bir toplumsal sözleşmede buluşturabiliriz. Artık konuşmaktan, fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan, gelecekten korkmayan cesur, zengin bir Türkiye istiyoruz. DEVA Partisi olarak, Cumhuriyetin 100'üncü yılını taçlandırmaya layık bir siyasi hareket olarak damla damla büyüyoruz."

Tek listeyle girilen seçimde il başkanlığına mevcut başkan Ali Yıldırım seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

İlgili Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin İl Kongresine katıldı - BALIKESİR
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin İl Kongresine katıldı - BALIKESİR
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Siirt kongresinde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Siirt kongresinde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu Açıklaması

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Vladimir Putin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Madonna Orhan Veli Halil Sezai Yıldız Tilbe
Spor Can Bartu Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Töre Abdullah Avcı
Daha Fazla Ölü Joe Biden Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bartın kongresine katıldı - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 19:04:13. #1.14#
title