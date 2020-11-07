DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu Açıklaması

07.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:07

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan STK ile buluşması ve esnaf ziyareti Kongreden detay Ali Babacan'ın konuşması DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu: "Güçlü, uzun vadeli, istikrarlı bir yönetim sistemini tesis etmeyi amaçlıyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan STK ile buluşması ve esnaf ziyareti

Kongreden detay

Ali Babacan'ın konuşması DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu:

"Güçlü, uzun vadeli, istikrarlı bir yönetim sistemini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Parlamenter sistem dediğimizde sistemde eskiyi savunmuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 1990'lı yıllara değil, 80 darbesinden sonra getirilen anayasaya dönmek asla değil"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Güçlü, uzun vadeli, istikrarlı bir yönetim sistemini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Parlamenter sistem dediğimizde sistemde eskiyi savunmuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 1990'lı yıllara değil, 80 darbesinden sonra getirilen anayasaya dönmek asla değil." dedi.

Babacan, partisinin Mardin İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Esnaf ziyaretinin ardından Kızıltepe ilçesinde kongrenin yapılacağı düğün salonuna geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduklarını kaydetti.

Yasama, yürütme ve yargının belli bir mesafede çalıştığı, hiçbirinin diğerini baskı altına almadığı bir sistemin daha faydalı olduğunu savunan Babacan, şöyle devam etti:

"DEVA Partisi olarak güçlü, uzun vadeli, istikrarlı bir yönetim sistemini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Parlamenter sistem dediğimizde sistemde eskiyi savunmuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 1990'lı yıllara değil, 80 darbesinden sonra getirilen anayasaya dönmek asla değil. Kuvvetler ayrılığından, insan haklarına dayanan güçlü hükümet, meclis ve yargıyı esas alan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, hukuk, demokrasi ve adaleti tesis edecek. Bu sistemde bütün vatandaşlarımız haklarından daha iyi yararlanacak. Herkes adil muamele görecek."

Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını eleştiren Babacan, "Bir önceki Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyor diye başkanı değiştirdiler. Söylediklerini yapacak bir Merkez Bankası Başkanı getirdiler, yine kur almış başını gidiyor. Ne Cumhurbaşkanı ne ekonomi yönetimi, talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan bu olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz." diye konuştu.

Babacan, belediyelere yapılan görevlendirmelerin doğru olmadığını iddia ederek, kendilerinin seçilmiş hiçbir belediye başkanını görevden almayacaklarını aktardı.

Tek listeyle girilen seçimde, il başkanlığına mevcut başkan Mesut Aydoğan seçildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

İlgili Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Siirt kongresinde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Siirt kongresinde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin İl Kongresine katıldı - BALIKESİR
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin İl Kongresine katıldı - BALIKESİR

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta Bahçeli ile piknik yapacağız - HaberAK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi - HaberErdoğan: "Hem mücadeleyi yürüteceğiz hem bunun bedelini ödeyeceğiz hem de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz." - HaberErdoğan: "Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız." - HaberErdoğan: "Darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. CHP'nin dediği gibi IMF'den borç alsaydık kimse bize bir şey demezdi." - HaberSon dakika haberi... Erdoğan: "Terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Yılmadık, askerimizle, polisimizle el ele bu mücadeleyi verdik, sonunda kazandık." - HaberSon Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Zafere çok yakınız - Haberİstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar - HaberSon dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta - HaberBomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş - HaberlerSon dakika! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi - HaberSon dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor" - HaberBakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz - Ekonomi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Emmanuel Macron
Magazin Uğur Mumcu Cem Yılmaz Aleyna Tilki Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Mbaye Diagne Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu Açıklaması - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 16:12:49. #1.15#
title