DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Siirt kongresinde konuştu
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Siirt kongresinde konuştu

07.11.2020 00:33 | Son Güncelleme: 07.11.2020 00:58

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, kuvvetler ayrılığına ve insan haklarına dayanan güçlü hükümet, güçlü meclis ve güçlü yargıyı esas alan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını söyledi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, kuvvetler ayrılığına ve insan haklarına dayanan güçlü hükümet, güçlü meclis ve güçlü yargıyı esas alan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını söyledi.

Babacan, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 1. Olağan Siirt İl Kongresi'nde, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Babacan, iktidara geldiklerinde bu sistemi değiştireceklerini ifade etti.

Yola çıktıklarında ilk gün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i vaat ettiklerini dile getiren Babacan, "Biz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'ni halkımıza taahhüt ediyoruz. Çünkü her türlü keyfiliği sıradan hale getiren mevcut yönetim sisteminde denge ve denetleme mekanizmaları tamamen ortadan kaldırılmış durumda." diye konuştu.

Deva Partisi olarak güçlü, uzun vadeli ve istikrarlı yönetim sistemini tesis etmeyi amaçladıklarını aktaran Babacan, bu yolda yürüdüklerini belirtti.

"Parlamenter sistem dediğimizde aklınıza sakın eski sistem gelmesin. Aziz milletimiz bu konuda da müsterih olsun." diyen Babacan, şunları kaydetti:

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimiz, Türkiye'nin o 1980 darbesinden sonra getirilen anayasanın devamı değil, 90'lı yılların sistemi de hiç değil. Deva Partisi olarak biz kuvvetler ayrılığına ve insan haklarına dayanan güçlü hükümet, güçlü meclis ve güçlü yargıyı esas alan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız."

Tek listeyle girilen seçimde, il başkanlığına mevcut başkan Umut Dayanan seçildi.

Konuşmanın ardından Babacan ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti.

Babacan, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Babacan, daha sonra kentten ayrıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Siirt kongresinde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Siirt kongresinde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Siirt kongresinde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Siirt kongresinde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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