DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ödemiş'te partisinin ilçe kongresine katıldı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ödemiş'te partisinin ilçe kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ödemiş'te partisinin ilçe kongresine katıldı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'in Ödemiş ilçesinde partisinin 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'in Ödemiş ilçesinde partisinin 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Ali Babacan, burada yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının döviz rezervlerinin salgın döneminde kullanıldığı iddialarının doğru olmadığını savundu.

Müzik kısıtlamasının gece 24.00'ten sonra devam etmesi kararının yanlış olduğunu da öne süren Babacan, "Pandemiyle müziğin ne alakası var? Sizin müzisyenlerle alıp veremediğiniz ne var? Bu nasıl bir akıl dışılıktır? Gidip de başkasından 'Benim ihtiyacım var' demeye çekindiği için canına kıyan kaç müzisyen oldu bu ülkede. Müzisyenlerin hepsi açlığa mahkum edildi, inanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Babacan, burada esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

Ali Babacan, İzmir programı kapsamında partisinin Kiraz ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Babacan, burada yaptığı konuşmada, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek vatandaşları dinleyeceklerini ve çözüm programlarını anlatacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ödemiş'te partisinin ilçe kongresine katıldı - Haberler
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