DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üretici fiyatlarındaki artışın bir yılda yüzde 35'i, tüketici fiyatlarındaki artışın ise yüzde 17'yi geçtiğini, açıklanan nisan ayı rakamların son yılların rekor seviyesinde bir enflasyonu gösterdiğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üretici fiyatlarındaki artışın bir yılda yüzde 35'i, tüketici fiyatlarındaki artışın ise yüzde 17'yi geçtiğini, açıklanan nisan ayı rakamların son yılların rekor seviyesinde bir enflasyonu gösterdiğini söyledi.

Babacan, yaptığı görüntülü açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) paylaştığı nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

"TÜİK'in makyajlanmış enflasyon rakamlarının bile mızrağın çuvala sığmadığını gösterdiğini" öne süren Babacan, "Üretici fiyatlarındaki artış bir yılda yüzde 35'i, tüketici fiyatlarındaki artış bir yılda yüzde 17'yi geçmiş. Açıklanan rakamlar, son yılların rekor seviyesinde bir enflasyon olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Babacan, Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yoksulluğun, hayat pahalılığının ve işsizliğin bulunduğunu, artan fiyatların yoksullaşmayı getirdiğini savundu.

Sorunların işi bilen, dürüst kadrolarla hızlı şekilde çözüme kavuşturulacağını söyleyen Babacan, Türkiye'yi yaşayan ve yaşatan bir ülke haline getireceklerini kaydetti.

Hükümetin gerçekleri kapatmaya çalıştığını iddia eden Babacan, "Bu ülkenin gerçekleriyle yüzleşmek, sorunlarına çözüm üretmek zorundasınız. Siz bilemiyorsanız biz ders vermeye hazırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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