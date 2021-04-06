DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Mardin'de esnafı ziyaret etti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Mardin'de esnafı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Mardin'de esnafı ziyaret etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Mardin'in Midyat ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Mardin'in Midyat ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Midyat ilçesinde gelen Babacan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Midyat çok sevdikleri bir ilçe olduğunu belirten Babacan, "Biraz hasret gidermeye geldik. En son 12-13 yıl önce gelmiştik. İlçede yaşayan bütün insanlarımıza kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyorum." dedi.

Babacan'a, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İdris Naim Şahin, Ali İhsan Merdanoğlu, Mardin İl Başkanı Mesut Aydoğan, Midyat İlçe Başkanı Mehmet Beşir Romioğlu ile partililer eşlik etti.

Babacan ve beraberindekiler, daha sonra Batman'ın Gercüş ilçesine hareket etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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