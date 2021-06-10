DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Politika

BABACAN: TÜRK SİYASETİNE YENİ BİR ÇALIŞMA USULÜ KAZANDIRIYORUZDemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Konya'da düzenlediği tarım toplantısında konuştu.

BABACAN: TÜRK SİYASETİNE YENİ BİR ÇALIŞMA USULÜ KAZANDIRIYORUZ

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Konya'da düzenlediği tarım toplantısında konuştu. Hazırladıkları eylem planlarıyla ülke siyasetine yeni bir çalışma şekli kazandırdıklarını ifade eden Babacan şunları söyledi: "Dün sabahtan itibaren belki de siyasi tarihimizde ilk kez bir uygulama başlattık. Daha ortada seçim tarihi bile yokken. Ne zaman olursa olsun. Önümüzdeki seçimden sonra kurulacak hükümetin, ilk 90 günde ve ilk 365 günde neler yapacağının çalışmalarını tamamladık. Eylem planı adı verdiğimiz bu çalışmalar yaklaşık 20 ayrı başlıkta bulunuyor. Tarım bunlardan birisi ama ilki. Tutarlılık çok önemli. Eylem planımızın tutarlı olması lazım. Finansal ve maliyet olarak da yapılabilir şeyler olması lazım. Açıkladığımız eylem planının arkasında sonuna kadar durabilmemiz lazım. Bundan sonraki açıklamamız, parlamenter sistem ile ilgili olacak. Pek çok alanda hazırlıklar yapıyoruz. Bunlar bittikçe vatandaşlarımızla paylaşacağız. Böylelikle ülke siyasetine yeni bir perspektif, yeni bir soluk ve yeni bir çalışma usulü kazandırmış olacağız."

 


DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

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