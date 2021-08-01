Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
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Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan taziye evine, beraberinde geniş bir partili heyetiyle gelen Babacan, yakınlarını kaybeden aile üyelerini dinledi. Kendilerine olayın takipçisi olma sözü veren Babacan, "Acı çok büyük, ateş düştüğü yeri yakıyor, Allah kalanlara sabır versin az bir acı değil. Şu anda yapılması gereken hızlı ve titiz bir şekilde bu olayın bütün yönlerinin açığa çıkarılması. İyi bir soruşturmayla hiç bir ihtimal göz ardı edilmemeli. İhmal varsa ihmal de açığa çıkarılmalı." ifadelerini kullandı.

"Ön kabullerle, varsayımlarla nihai kanaate varmamak lazım." diyen Babacan hayatını kaybedenler için okunan Kur'an tilaveti sonrası taziye çadırından ayrıldı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha sonra partisinin Konya İl Teşkilat binasına geçerek burada basın toplantısı düzenledi.

Antalya'dan Konya'ya gediğini anımsatan Babacan, ülke genelinde çıkan orman yangınlarının sebebinin çok iyi araştırılması gerektiğini söyledi.

Yangın uçaklarının temininde, milli kapasitenin zamanında artırılmadığını gerekçesiyle hükümeti eleştiren Babacan, şöyle konuştu:

"Yangınların gerçek sebeplerini bulup çıkarmak, ilgili makamların sorumluluğu altındadır. Orman yangınlarının sebebi her ne olursa orman yangınlarına karşı mücadele, tedbirli olmak, devletin asli görevlerinden birisidir. Havadan söndürme kapasitesinin zayıf olması, gerekli hazırlığın olmaması, böylesine kötü bir sonuçla karşı karşıya kalmamızı da beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Bizim bu konuda kendi milli kapasitemizi oluşturmamız lazım. Bunun yapılmaması büyük bir ihmal, tedbirsizlik. Bunlar çok pahalı işler değil. Türkiye'nin bugün 100 tane yangın söndürme uçağı, 100 tane helikopter alacak gücü var, ancak kaynaklar yanlış yere harcanıyor. Öncelikler farklılaştırılmış."

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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