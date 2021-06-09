DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Politika

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 81 ilde ve 600'ün üzerinde il ve ilçe başkanlarının görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Her hafta yeni ilçelerde açılışlar gerçekleştiriyoruz, görevlendirmeler yapıyoruz.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 81 ilde ve 600'ün üzerinde il ve ilçe başkanlarının görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Her hafta yeni ilçelerde açılışlar gerçekleştiriyoruz, görevlendirmeler yapıyoruz. Bir yandan da ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Seçimden sonraki kurulacak hükümetin ilk 90 ve 360 günlük eylem planı hazırladık ve dün Adana'da açıklamaya başladık." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşi Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte partisinin 'Tarım Eylem Planı' tanıtım programı kapsamında Konya'ya geldi. İlk olarak Ereğli ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan Babacan, hem esnaflarla hem de yolda karşılaştıkları kişilerle sohbet etti. Artından partisinin Ereğli İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Babacan, "81 ilde ve 600'ün üzerinde ilçede il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız görevlerimiz başında. Her hafta yeni ilçelerde açılışlar gerçekleştiriyoruz, görevlendirmeler yapıyoruz. Bir yandan da ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Seçimden sonraki kurulacak hükümetin ilk 90 ve 360 günlük eylem planı hazırladık ve dün Adana'da açıklamaya başladık." dedi.Ereğli'deki bir süt üretme çiftliğini ziyaret edip, incelemelerde de bulunan Babacan, daha sonra Karapınar ilçesindeki 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü ile bölgede sık sık oluşan obruklardan birini gezip, incelemede bulundu.  

 


- Konya
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Meral Akşener İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Hasibe Eren Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 19:38:26. #1.15#

title