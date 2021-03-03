DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "İnsan Hakları Eylem Planı"nı değerlendirdi Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin, "Beyanlar yönünde gerçekten somut adımlar atılırsa biz bunları destekleriz, daha da gerisi gelsin diye de cesaretlendiririz." dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin, "Beyanlar yönünde gerçekten somut adımlar atılırsa biz bunları destekleriz, daha da gerisi gelsin diye de cesaretlendiririz." dedi.

Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 2. İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, karşılarına çıkartılan her türlü güçlük ve engelle mücadele ederek çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Azim ve kararlılık olduktan sonra hiçbir engel ve gücün kendilerini durduramayacağını ifade eden Babacan, DEVA teşkilatlarının, saplanıp kaldıkları inatlar uğruna ülkeyi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere karşı milletin umudunu pekiştirdiğini söyledi. Babacan, Deva Partisi çatısı altında sadece siyaset yapmadıklarını, siyasetin dilini değiştirdiklerini, yepyeni bir siyasi kültür inşa ettiklerini aktardı.

"DEVA Partisini profesyonel muhalefet yapmak için kurmadık, bu ülkenin yönetimine talip olmak için kurduk." diyen Babacan, bunun için çalıştıklarını ifade etti.

Bugün enflasyon rakamlarının açıklandığını, açıklanan rakamlar konusunda büyük şüphelerin olduğunu ileri süren Babacan, şunları söyledi:

"İlk 2 ayın enflasyonu yüzde 2,6. Devletin açıkladığı rakama güveniyorsanız. Fakat memura, emekliye ilk 6 ay için verilen zam ne? Geçen seneki enflasyon farkını düştüğümüzde sadece yüzde 3. İlk 6 ay için verilen yüzde üç zammın ilk 2 ayda zaten yüzde 2,6'sı eriyip gitmiş durumda. Bundan sonra eksi yazacak. Gerçek enflasyonun, bu rakamların çok daha üzerinde olduğunu düşündüğümüzde ülkenin nasıl bir yoksullukla, nasıl bir gelir sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını maalesef çok açık ve net bir şekilde görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün "İnsan Hakları Eylem Planı"nı açıkladığını anımsatan Babacan, "Elimizi vicdanımıza koyalım ve yapılanların da hakkını teslim edelim. Planı okuduğunuzda teknik iyileşmeler yok mu? Var. Beyanlar yönünde gerçekten somut adımlar atılırsa biz bunları destekleriz, daha da gerisi gelsin diye de cesaretlendiririz. Planın uygulanmasını da çok yakından takip edeceğiz. Planlama ayrı, açıklama ayrı, bunların uygulanması ayrı bir şeydir. Uygulamanın peşinde olacağız." diye konuşu.

Babacan, Eylem Planı'nda aylardır sıraladıkları hak gasplarına dair tek bir cümle göremediklerini, planın temel meseleye çözüm getirmediğini iddia eden Babacan, şunları kaydetti:

"Temel adaletsizlikleri halının altına süpürdükleri sürece bunlar pisliği temizleyemezler. Sayın Erdoğan 'Biz hükümet olarak yargıya telefonu açmaktan, talimat vermekten artık vazgeçiyoruz.' dedi mi? Böyle bir şey duydunuz mu? Bunun planla bir alakası yok. Bu bir siyasi irade koyma ve uygulama meselesi. Bunun için reforma yeni düzenlemeye falan gerek yok. Halihazırda bir anayasa var ve bu anayasada bunlar zaten çok açık. Bırakın reformu, yeni planı, şunu, bunu anayasaya uy yetiyor. Ancak ülkeyi yöneten zihniyet, kendisini anayasaya bağlı görmüyor. Gönül rahatlığıyla anayasa ihlalleri yapılabiliyor bu yönetim tarafından."

Babacan, DEVA Partisi iktidarında devlet yönetimini hukuk ile taçlandıracaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş