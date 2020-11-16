DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da

16.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:55
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Van'a geldi.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Van'a geldi. 

İl Başkanı Semra Odabaşı ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Ali Babacan, ilk olarak partisinin il başkanlığı açılışını yaptı. Burada konuşan Babacan, 1'inci Olağan İl Kongresi nedeniyle Van'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Babacan, "İl binamızın, Van için ve buradaki vatandaşlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün kongremiz var. Kongreden sonra aslında büyük yorgunluk başlayacak. Kapı kapı dolaşacağız, sokak sokak gezeceğiz. Deva Partisi'nin memleketimiz için yapacağı projeleri birebir vatandaşlarımıza paylaşacağız" dedi.

TİCARET VE SANAYİ ODASINI ZİYARET ETTİAli Babacan, açılışın ardından il başkanlığını gezdi. Babacan, daha sonra Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı (VTSO) ziyaret etti. VTSO Başkanı Nejdet Takva ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Babacan, basına kapalı toplantının ardından kent merkezindeki Fistancılar Sokağı'nda esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. 

Babacan, esnaf ziyaretinin ardından partisinin bir otelde düzenlediği il kongresine geçti. 


DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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