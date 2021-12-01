DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA'nın iktidara gelmesiyle bu krizden 6 ayda çıkarız. Daha evvel yaptık, yine yapacağız. Ülkemizi bu derin demokrasi krizinden de hukuk krizinden de ekonomi krizinden de çıkaracağız." dedi.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, döviz kurundaki dalgalanmalara dikkati çekerek, "'Dalgalı kur' diyorlar. Bunun adı 'dalga' değil, dalgalı kur dediğiniz iner çıkar, aşağı yukarı dalgalanır. Oysa dolar kuru sürekli artıyor. Kimse buna 'dalgalı kur' diyerek bu milletle dalgasını geçmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon rakamlarına ve temel gıda maddelerindeki fiyat artışına değinen Babacan, şunları kaydetti:

"Şimdi içinde olduğumuz tablodan çıkışımız sadece 6 ay. DEVA'nın iktidara gelmesiyle bu krizden 6 ayda çıkarız. Bunu uluslararası platformlarda, dünyanın yüzüne karşı 'sizden ders almamız lazım' denmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Bunu, bu ülkenin iyi günlerinde imzası bulunan ekonomi ekibinin başında olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Daha evvel yaptık, yine yapacağız. Ülkemizi bu derin demokrasi krizinden de hukuk krizinden de ekonomi krizinden de çıkaracağız."

Ali Babacan, politika alanında hazırladıkları eylem planlarını açıkladıklarını anımsatarak, "Mazbatamızı aldıktan sonra, halkımızın verdiği yetkiyle ülkemize hizmet için bir dakikayı dahi israf etmeyeceğiz, vakit kaybetmeyeceğiz." diye konuştu.

"Buradan size ekmek çıkmaz"

Babacan, Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) toplantısında, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan partinin kurucu üyesi Metin Gürcan ile ilgili gelişmeleri hukuki, siyasi ve siyasi etik açısından ele aldıklarını bildirdi.

Sürecin başından itibaren takipçisi olduklarını ve dosyanın takibini sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayan Babacan, hakikatin er ya da geç ortaya çıkacağını söyledi.

Savcılık ve sorgu sürecinde, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen Gürcan hakkındaki ifade ve görüntülerin basın yayın organlarına servis edilerek, gizlilik kararının ihlal edildiğini dile getiren Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir propaganda başlatılmıştır. Avukatlarla bile paylaşılmayan teknik takip görsellerinin basına sızdırılmasıyla, partimize yönelik bir itibar suikastına kalkışılmıştır. Bunların niyeti şu; son dönemlerin popüler suç tipi 'casusluk' kavramıyla muhalefete gözdağı vermek, böylece, iktidarın dış politikada, dış güvenlikte ve iç siyasette yaptığı hataların üstünü örtmek. Gürcan üzerinden algı yaratıp, aba altından sopa gösterenlere ve partimiz dahil tüm muhalefete gözdağı verenlere seslenmek isterim. Buradan size ekmek çıkmaz. Geldiğimiz noktada önceliğimiz, Gürcan'ın haksız yere hürriyetinin kısıtlanmasına karşı hukuk mücadelemize devam etmek, partimize yönelik siyasi saldırıları da kararlılıkla püskürtmektir."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

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