DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gercüş ilçesini ziyaret etti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gercüş ilçesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gercüş ilçesini ziyaret etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'ın Gercüş ilçesini ziyaret etti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'ın Gercüş ilçesini ziyaret etti.

Partisinin ilçe binasının açılışına katılan Babacan, Batman ve ilçelerde hızlı bir şekilde örgütlendiklerini söyledi.

Çok sıkı çalışacaklarını kaydeden Babacan, "Yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Ülkemiz için hayırlı çalışmaların olmasını Allah'tan temenni ederim." dedi.

Daha sonra Babacan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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