DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması - Haberler
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
AA / Sefa Şahin - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de son bir haftada dolar kurundaki düşüşün olumlu olduğunu ancak bu düşüşün çok ağır bir maliyet olarak vatandaşın sırtına bineceğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de son bir haftada dolar kurundaki düşüşün olumlu olduğunu ancak bu düşüşün çok ağır bir maliyet olarak vatandaşın sırtına bineceğini söyledi.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, yeni ekonomi modeli kapsamında açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulamasını değerlendirdi.

Döviz kurunun düşmesinin olumlu olduğunu ancak yapılan uygulamanın adının doğru konulması gerektiğini belirten Babacan, "Bu uygulamanın yeni adı, 'bu milleti torunlarına kadar borca batırma' planıdır." diye konuştu.

"Son bir haftada kurdaki düşüş olumludur, bunu kabul etmek gerekir ama bu düşüşün çok ağır bir maliyet olarak vatandaşımızın sırtına bineceğini de bugünden söylüyoruz." ifadesini kullanan Babacan, vatandaşın satın alım gücü artırılmadan ekonominin düzeldiğinin söylenemeyeceğini kaydetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

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AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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