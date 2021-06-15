DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ardahan'da partisinin ilçe kongresine katıldı Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizim en önemli görevimiz çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmak.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizim en önemli görevimiz çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmak." dedi.

Çeşitli temasları kapsamında Ardahan'a gelen Babacan, partisinin 1. Olağan Posof İlçe Kongresi'ne katıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada, çiftçinin ve üreticinin sorunlarını bildiklerini, iktidara geldiklerinde Ardahan ve Posof çiftçisinin sorununu çözeceklerini kaydetti.

Babacan, Posof'a parti genel başkanı olarak gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Geçen hafta biz DEVA Partisinin tarım politikalarıyla ilgili eylem planını açıkladık. Sadece bir parti programını açıklamakla yetinmedik. Tarım konusunda aynı zamanda seçimlerden sonra kurulacak hükumetin ilk 90 gününde neler yapacağımızı detaylarıyla ortaya koyduk. Şu an birçok yerde kuraklık var, bunun için sulama yatırımlarına önem vereceğiz." diye konuştu.

Ülkede birçok sorunun olduğunu, bunların vatandaş tarafından da bilindiğini anlatan Babacan, "Sorunları size tek tek anlatmaya gerek yok. Çözüm için ne yapacağız? Biz çözümü açıklıyoruz. Bizim en önemli görevimiz çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dış politikadaki gidişatının iyi olmadığını öne süren Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış politika ne demek; siyasi diyalog kurmak, problemleri konuşarak barışçıl yolu izlemek, düşmanları azaltmak, dostları çoğaltmak demek, ülkenin uzun vadeli çıkarlarına göre hareket etmek demektir. Biz, Deva Partisi olarak işin ehli, liyakatli kadrolarıyla yola çıktık. Biz, Türkiye'nin topyekun kalkınması için il il, ilçe ilçe gezeceğiz. Hakikati size söyleyeceğiz. Ayrışmayacağız."

Ali Babacan, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Partinin Posof İlçe Başkanlığına ise tek aday olan Soner Polatoğlu seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh