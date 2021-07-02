DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Antalya'da partisinin ilçe binasının açılışını yaptı Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Antalya'da partisinin ilçe binasının açılışını yaptı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Antalya'da partisinin ilçe binasının açılışını yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'nın Serik ilçesinde, partisinin ilçe teşkilatı binasının açılışını gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'nın Serik ilçesinde, partisinin ilçe teşkilatı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Babacan, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya'da partisinin kongre çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

İlçelerde tüm kongreleri tamamlayacaklarını aktaran Babacan, şunları kaydetti:

"DEVA Partisi, yeni bir parti. Kuruluşumuzun üzerinden 15 ay geçti. Türkiye'nin her bir köşesinde teşkilatlarımızı kurduk. 81 ilimizde il başkanlığımız var. Türkiye'de toplam 973 ilçe var, bunlardan 650'sinde ilçe başkanlarımız görevlerine başladı. Teşkilatlanma yoluyla seçime girmeyi hak eden parti, DEVA Partisi oldu. Bunu rekor bir hızla gerçekleştirdik. Parti binamız Serik ilçemize hayırlı olsun. Bundan sonra ev ev gezerek, çalmadık kapı bırakmayacağız. Bir defada açılmıyorsa iki defa üç defa çalacağız. Seçime kadar partimizin programını anlatacağız, vatandaşlarımızdan partimize oy isteyeceğiz."

Açılışın ardından Babacan, geçirdiği trafik kazası sonucu tedavisi devam eden Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mümine Tanrıverdi ile telefonda görüntülü konuştu.

İlçe Başkanı Uğur Özkan, Babacan'a Serik Belediyespor atkısı ve çiçek takdim etti.

Çarşı turu yapan Babacan, daha sonra Alanya ilçesine hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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