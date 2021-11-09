DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Anıtkabir'i ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

DEVA Partisinden yapılan açıklamaya göre, Babacan'a ziyaretinde partisinin genel başkan yardımcıları ve Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen DEVA Partili gençler eşlik etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Babacan, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin inşası için yola çıkan Demokrasi ve Atılım Partisi kadroları olarak vefatınızın 83. yılında sizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Emanetiniz olan Cumhuriyet'i yarınlara ulaştırmak, özgür ve zengin bir Türkiye inşa etmek için ülkemizin dört bir köşesinde çalışıyoruz. Umudumuzu ve gücümüzü, işgal koşullarında zorlu bir mücadele veren sizin ve silah arkadaşlarınızın hatırasından alıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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