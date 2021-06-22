DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Afyonkarahisar'da partisinin il teşkilatının açılışında konuştu Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Afyonkarahisar'da partisinin il teşkilatının açılışında konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Afyonkarahisar'da partisinin il teşkilatının açılışında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Politika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi sadece sorunları tespit etmek ve teşhis etmekle yetinmez, tek tek her sorun için çözüm üretir.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi sadece sorunları tespit etmek ve teşhis etmekle yetinmez, tek tek her sorun için çözüm üretir. Biliyorsunuz, siyasetin bir laf üretme kısmı vardır, bir de iş üretme kısmı vardır. Biz iş üretmeye alışığız." dedi.

Bir dizi temaslarda ve ziyaretler için Afyonkarahisar'a gelen Babacan, kent girişinde partisinin il teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve partililer tarafından karşılandı.

Karşılama sonrasında parti otobüsü ile konvoy halinde şehir turu atan Babacan, daha sonra partisinin İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Babacan, programlarında vatandaşların sorunlarına kulak verdiğini söyledi.

Partisinin çözüm önerilerini anlattıklarını kaydeden Babacan, "Farkımızı apaçık ortaya koyuyoruz. Nedir bu fark; ülkemizdeki yaygın muhalefet anlayışı, sadece sorunlardan şikayet etmekle sınırlı. 'Şurada sorun var, burada sorun var' tamam ama biz çözüm odaklı bir partiyiz." dedi.

Kendilerinin, ülkenin problemlerini sıralayıp çözüme gelince "iktidar olunca konuşuruz" diyenlerden olmadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"DEVA Partisi sadece sorunları tespit etmek ve teşhis etmekle yetinmez, tek tek her sorun için çözüm üretir. Biliyorsunuz, siyasetin bir laf üretme kısmı vardır, bir de iş üretme kısmı vardır. Biz iş üretmeye alışığız. Neyi, nasıl yapacağımızı ve hangi süre içinde bunları tamamlayacağımızı da açıkça vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ayağı yere basan, sağlam, tutarlı, uygulanabilir eylem planlarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya başladık. Eylem planlarımızı hem bir takvime bağlıyoruz, hem de her bir eylem için mutlaka bütçesinin hesabını, kitabını yapıyoruz. Bizde boşa atıp tutmak yok, bol keseden dağıtmak da yok."

Babacan, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Afyonkarahisar'da partisinin il teşkilatının açılışında konuştu Açıklaması - Haberler
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