DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da partisinin tarım eylem planını anlattı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da partisinin tarım eylem planını anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da partisinin tarım eylem planını anlattı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Ekonomi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hedefimiz, üreterek zenginleşen bir ülke inşa etmek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hedefimiz, üreterek zenginleşen bir ülke inşa etmek. Biz eğitimli, bilgili, donanımlı çiftçilerimizle, doğru tarım politikalarıyla, suyumuzla, toprağımızla büyüyeceğiz." dedi.

Babacan, Yüreğir ilçesinde düzenlenen partisinin Tarım Eylem Planı tanıtım toplantısında, eylem planları kapsamında, çiftçinin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceklerini, çiftçinin toprağına ve traktörüne haciz gelmeyeceğini, üretimin aksamayacağını belirtti.

Çiftçinin kullandığı mazotun ÖTV'sini iade edeceklerini, gübre maliyetinin yarısını destek olarak vereceklerini anlatan Babacan, elektriği de daha ucuza sağlayacaklarını kaydetti.

Babacan, tarım destekleri ve üretici sanayici iş birliği gibi konulardaki vaatleri hakkında da bilgi vererek, "Hedefimiz, bu ülkedeki herkesin sağlıklı, güvenli, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayabilmek. Hedefimiz, üreterek zenginleşen bir ülke inşa etmek. Biz eğitimli, bilgili, donanımlı çiftçilerimizle, doğru tarım politikalarıyla, suyumuzla, toprağımızla büyüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, parti yetkilileri de eylem planıyla ilgili sunum yaptı.

Babacan, programı kapsamında Yüreğir ve Karataş ilçelerinde tarım işçileri ve çiftçilerle bir araya geldi, tarla, kahvehane ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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