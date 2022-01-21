DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akşehir İlçe Başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akşehir İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Şehir girişinde partililer tarafından karşılanan Babacan, ilçe merkezindeki parti binasına geçerek açılış kurdelesini kesti.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her an bir erken seçime gidebileceğini belirterek, partililerinden seçime hazır olmalarını istedi.

Daha sonra ilçede esnaf ziyareti yapan Babacan'a bir vatandaş, şarkıcı Sezen Aksu'nun tepki çeken şarkısına sosyal medya üzerinden destek vermesi nedeniyle tepki gösterdi. Babacan, bunu kendisine yakıştıramadığını söyleyen esnafa "Burada takılıp kalmayın." karşılığını verdi.

Babacan'a ilçedeki ziyaretleri sırasında, DEVA Partisi Konya İl Başkanı Seyit Karaca ve Akşehir İlçe Başkanı Arif Durmuş ile bazı teşkilat üyeleri de eşlik etti.