DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Avcılar ilçe binasını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilkelerinin net, umutlarının diri, mayalarının sevgi, saygı ve barış olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilkelerinin net, umutlarının diri, mayalarının sevgi, saygı ve barış olduğunu söyledi.

DEVA Partisi'nin Avcılar ilçe binasının açılışını gerçekleştiren Babacan, DEVA Partisi'ni anlatmak ve Türkiye'nin yarınlarını paylaşmak için çalıştıklarını kaydetti.

Babacan, Türkiye'nin bir yol ayrımına geldiğini dile getirerek, "Bakıyoruz iktidar ve iktidarın ortakları seçim matematiği ve aritmetiği, seçim mühendisliği işine başladı. Bu işlere kalkışmalarından belli. Yok baraj yüzde 5 mi, yüzde 7'mi olsun bunun derdine düştüler. Hangi iktidar bu seçim matematiği ve mühendisliğine başladıysa halkımız bunun çarpmasını bölmesini toplamasını da sandıkta onlara öğretir." diye konuştu.

Avcılar'da yürürken çok sayıda vatandaşın derdini anlattığını ve partilerinden beklentilerini dile getirdiğini söyleyen Babacan, şöyle devam etti:

"Direksiyona geçip Türkiye'yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceğiz. DEVA Partisi kadroları olarak bu sorumluluğu üzerimizde sonuna kadar hissediyoruz. Her adımımızı bu sorumluluk bilinciyle atıyoruz. Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok iyi biliyoruz, kutuplaşma ve bağırış çağırıştan hiç kimseye fayda gelmez. Çünkü çok iyi biliyoruz ki adaletsiz hesaplaşma huzur getirmez. Bizim yolumuz belli ve ilkelerimiz net. Umudumuz diri, başımız dik. Bizim mayamızda sevgi, saygı, barış ve huzur var. Biz kavgadan beslenen bir siyasi hareket değiliz. Biz öfkeyi hitabet sanatı olarak sunanlardan da değiliz. Biz gerçeğiz. Neysek oyuz. Hayalimizde herkesin kendisini özgür ve eşit hissettiği bir Türkiye var."

Konuşmasının ardından Babacan, partisinin Avcılar ilçe binasının açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici Büyükkarakaya