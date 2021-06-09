DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de sebze meyve halini ziyaret etti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de sebze meyve halini ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de sebze meyve halini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ne ziyarette bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ne ziyarette bulundu.

Babacan, ziyaretinde, Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ile Meyve ve Sebze Toptancı Tüccarları Dayanışma Derneği yöneticileriyle görüştü. Basına kapalı görüşmelerin ardından Babacan, esnafı ziyaret etti, kompleksteki kreşi ve meyve kurutma tesisini gezdi.

Ali Babacan, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partisinin Tarım Eylem Planı'nın tanıtımını dün Adana'da yaptıklarını anımsattı.

Mersin'in, tarımsal üretim ve ihracattaki önemine değinen Babacan, "Türkiye'nin en büyüğü olan, meyvenin ve sebzenin büyük miktarda ticaretinin yapıldığı, tüm ülkeye dağıtıldığı ve hatta ihracatının yapıldığı bir merkez burası. Hal esnafını temsil eden dernek başkanlarımızla toplantı yaptık. Onların sorunlarını ve kendilerinin çözüm önerilerini dinledik." dedi.

Babacan'a ziyaretinde Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen ve parti yöneticileri de eşlik etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de sebze meyve halini ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de sebze meyve halini ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de sebze meyve halini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de sebze meyve halini ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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