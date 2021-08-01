DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yangınların sebebinin sonuna kadar araştırılması gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yangınların sebebinin sonuna kadar araştırılması gerektiğini söyledi.

Babacan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle Gündoğdu Mahallesi'ndeki koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Daha sonra Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi'ne giderek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den bilgi alan Babacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin felakete hazırlıksız yakalandığını ileri sürdü.

Babacan, "Yangının doğal sebepleri olabilir. Kaza olur, kasıt olur. Araştırıp bulmak devletin görevidir ama yangın çıktıktan sonra tedbirsiz yakalanmak kabul edilemez, affedilemez. Yangınların sebebi sonuna kadar araştırılmalıdır." dedi. ???????

Babacan, buradaki konuşmasının ardından Kalemler ve Yeniköy Mahallesi'nde evleri yanan vatandaşları ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Son dakika gündem: Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Son dakika gündem: Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 18:51:58. #1.15#

title