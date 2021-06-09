DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da tarım toplantısında konuştu Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da tarım toplantısında konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da tarım toplantısında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkenin havza ve bölge temelli, ülkemiz için stratejik önem taşıyan ürünleri ele alan, her bir ürün için en az 10 yıllık bir perspektif ortaya koyan stratejik plana ihtiyacımız var." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkenin havza ve bölge temelli, ülkemiz için stratejik önem taşıyan ürünleri ele alan, her bir ürün için en az 10 yıllık bir perspektif ortaya koyan stratejik plana ihtiyacımız var." dedi.

Babacan, bir tesiste düzenlenen, "Toprağın suyu; kuraklığın devası" toplantısında, tarım sektörünün büyük sıkıntı çektiğini savundu.

Sorunların temelinde plan ve program eksikliği olduğunu ileri süren Babacan, "Türkiye'nin tarımda acil en az 10 yılık stratejik plana ihtiyacı var. Ülkenin havza ve bölge temelli, ülkemiz için stratejik önem taşıyan ürünleri ele alan, her bir ürün için en az 10 yıllık bir perspektif ortaya koyan stratejik plana ihtiyacımız var. Türkiye'de şu an böyle bir şey yok. Pandemiyle tarım, stratejik önemi olan bir konu haline geldi. Gıda güvenliği çok önemli." diye konuştu.

Babacan, partisinin Tarım Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaştığını, eylem planları kapsamında, çiftçinin toprağına ve traktörüne haciz gelmeyeceğini, üretimin aksamayacağını belirtti.

Çiftçinin kullandığı mazotun ÖTV'sini iade edeceklerini, gübre maliyetinin yarısını destek olarak vereceklerini anlatan Babacan, elektriği de daha ucuza sağlayacaklarını kaydetti.

Babacan, seçimden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 ve 360 günlük eylem planlarını hazırladıklarını belirterek, "Adana'da açıkladık. İlk açıkladığımız eylem planı da tarım sektörü. Seçimden sonra kurulacak hükümetin tarım politikalarıyla ilgili ne yapacağını madde madde ortaya koyduk." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da tarım toplantısında konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da tarım toplantısında konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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