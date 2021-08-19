Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi
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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi.

Babacan, Kırşehir'in İnanç köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, Kırşehir İl Başkanı Metin Atabey ve partililerle bulaşarak, sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Babacan, Türkiye'nin başka ülkelerin iç siyasetine karışmaması gerektiğini savundu.

Türkiye'nin Afganistan halkıyla yıllardır var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerini sıkı tutması gerektiğini vurgulayan Babacan, "Yönetimler değişebilir, bugün Afganistan'ı yöneten bir grup insan olabilir, yarın başka bir grup olabilir. Önemli olan Afgan halkıyla Türkiye halkının dostluk ve kardeşliğinin devamıdır. Yapılması gereken dostluk ve kardeşlik bağlarını sağlam tutup, şu an ki Afgan yönetimiyle diyalog kanallarının açık tutulmasıdır." diye konuştu.

Babacan, Türkiye'nin 84 milyonluk nüfusuyla büyük bir ülke olduğunu belirterek, "Bu büyük ülkeye yakışan dış politikada sağlam bir duruştur. Zikzaklar, U dönüşleri değildir, yalpalar değildir. Türkiye'ye yakışan, uzun vadeli sağlam bir strateji oluşturup, dış politikayı ilkeler esasına, değerler esasına, aynı zamanda ulusal çıkarlar esasımıza göre yürütmektir." dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi - Haberler
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