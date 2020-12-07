DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti

07.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:49

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'in Güroymak ilçesini ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'in Güroymak ilçesini ziyaret etti.

Muş İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Babacan, ilçe merkezindeki Mehmekçik Parkı'nda kendisini bekleyen partililerle bir araya geldi.

Gösterdikleri ilgi ve misafirperve

Kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı öncelikle teşekkür etmek istediğini belirten Ali Babacan, tekrar geleceğine dair söz verdi.

Daha sonra partililer ile vedalaşan Ali Babacan, Muş'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

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