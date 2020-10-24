DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Eğitimi 3 yaşında başlatacağız
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Eğitimi 3 yaşında başlatacağız

24.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:42
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Eğitimi 3 yaşında başlatacağız

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Eğitimi 3 yaşında başlatacağız. Çocuklarımızın erken yaşlarda doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi uygulayacağız." dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Eğitimi 3 yaşında başlatacağız. Çocuklarımızın erken yaşlarda doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi uygulayacağız." dedi.

Babacan, kentteki bir otelde düzenlenen partisinin Malatya İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, eğitim sisteminde sorunlar bulunduğunu savundu.

Eğitim sistemindeki sıkıntılara son vereceklerini belirten Babacan, "Biz DEVA Partisi olarak eğitimde öncelikle fırsat eşitliğini, adaleti ve insanı merkeze alacağız. Türkiye'nin doğusu ile batısı, şehirleriyle köyleri arasındaki eğitim farkını azaltmak için canla başla çalışacağız. Sadece parası olan değil, herkesin iyi eğitim alması için çalışacağız." diye konuştu.

Babacan, planladıkları eğitim sistemiyle ilgili bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Eğitimi 3 yaşında başlatacağız. Çocuklarımızın erken yaşlarda doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi uygulayacağız. O çağı geçirdiğiniz zaman, o çağda kapabilecekleri bazı şeyleri çocuklar ileride kapamıyor, anlayamıyor ve o fırsatı kaçırmış oluyorsunuz. Dil eğitimini ana sınıftan itibaren çocuklarımıza sunacağız. İlkokulda da dil eğitimi yoğun şekilde devam edecek. Biz çocuklarımıza ezberlemeyi, ezberlediklerini tekrar etmeyi değil sorgulamayı öğreteceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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