DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bursa'da konuştu Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bursa'da konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bursa'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz gençlerimize yeniden bir umut olabilmek ve kendi geleceklerini bu ülkede yeniden hayal edebilmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz gençlerimize yeniden bir umut olabilmek ve kendi geleceklerini bu ülkede yeniden hayal edebilmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Babacan, Bursa'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, partilerinin seçimlere girmeye hak kazandığını, 81 ilin tamamında teşkilatlandıklarını ve 600'e yakın ilçede de teşkilatlarını kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili her konuda plan, proje, aksiyon planı oluşturmak istediklerini belirten Babacan, partilerinde her siyasi görüşten kişinin buluştuğunu anlattı. Babacan, şöyle konuştu:

"Bizim genel merkezden koyduğumuz kurallar, teşkilat yapımızda en az yüzde 50 daha önce siyaset yapmamış arkadaşların bulunmasıyla ilgili bir şartımız var. İlk defa siyasete DEVA çatısı altında girecek arkadaşların varlığı, çokluğu bizler için çok önemli. Vatandaşlarımız bizimle ilgili çok olumlu bir tutum içerisinde. Partimizin finansmanı tamamen vatandaşlarımızdan gelen bağışlarla sağlanıyor. Gençler çok önemli, eğer seçim 2023 haziran ayında olursa ilk defa oy kullanacak 6 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Biz gençlerimize yeniden bir umut olabilmek ve kendi geleceklerini bu ülkede yeniden hayal edebilmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal medya önemli bir mecra gençlere ulaşmak için mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz."

Daha sonra partisinin Nilüfer ilçesinde bulunan il başkanlığı binasının açılışını genel başkan yardımcılarıyla gerçekleştiren Babacan, Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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