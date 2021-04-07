DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın temasları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın temasları

Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Politika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'da partisinin Kozluk İlçe Kongresine katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'da partisinin Kozluk İlçe Kongresine katıldı.

Temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Babacan, bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilere, DEVA Partisi'nin seçimlere girmeye hak kazanmış siyasi partilerden biri olduğunu hatırlattı.

Teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini belirten Babacan şöyle dedi:

"Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bizim 81 ilimizin 81'inde de il başkanlarımız görevinin başında. Bu 81 ilin 47'sinde kongremizi tamamladık. Bugün itibarıyla yine 973 ilçemizden 600'ünde ilçe başkanlarımızı görevlendirilmiş durumdayız. İlçe kongrelerimiz de hızlı bir şekilde devam ediyor."

Daha sonra Kozluk ilçesine geçen Babacan esnaf ziyaretinde bulundu.

Partisinin Kozluk 1. Olağan Kongresi'ne katılan Babacan, genç ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarını söyledi.

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler il il, ilçe ilçe gezeceğiz. Hakikatin sesi olacağız. DEVA Partisi kadınlarla, gençlerle, emeklilerle, öğretmenlerle işçilerle, esnafla eşitlik, adalet ve özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın temasları
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın temasları
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın temasları
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın temasları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Türker Ertürk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Hande Erçel Berrak Tüzünataç
Spor Diego Can Bartu Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın temasları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:30:07. #1.15#
title