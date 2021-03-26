DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da temaslarda bulundu Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da temaslarda bulundu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Politika
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da temaslarda bulundu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partilerinin teşkilat yapısı ve ülkenin geleceğine ilişkin uygulamalara yönelik hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partilerinin teşkilat yapısı ve ülkenin geleceğine ilişkin uygulamalara yönelik hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gelen Babacan, bir otelde düzenlenen "Yerel Basın Toplantısı"na katıldı.

Yepyeni bir siyasi partinin teşkilatını oluşturduklarını dile getiren Babacan, "Teşkilatlanma çalışmaları sürerken ülkenin yarınları için de hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmayı tamamladıklarını aktararak, "Bunu, isteyen siyasi partilerle ikili bazda diyalog ve istişare süreci başlatma kararını da aldık ve bunu diğer değerli genel başkanlarla basın toplantılarında açıkladık. Hazırlıklarımız iki alanda yoğunlaşmış durumda. Teşkilat yapısı, bir de ülkenin yarınları ile ilgili uygulama hazırlığı." ifadelerini kullandı.

Babacan bir otelde düzenlenen partisinin Seyhan 1. Olağan Kongresi'ne de katıldı.

DEVA Partisi Adana İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı binalarını hizmete açan Babacan, Adana Ticaret Odası'nı ziyaret etti, kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Esnafı ziyaret eden Babacan, vatandaşlarla da görüştü. Babacan daha sonra bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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