DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şanlıoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şanlıoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şanlıoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğa Şanlıoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğa Şanlıoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Şanlıoğlu, Antalya İl Gençlik Çalışmaları Başkanı Erdem Ateş ile partisinin Kepez, Alanya ve Kemer ilçe kongrelerine katıldı.

Antalyaspor tesislerine geçerek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile görüşen Şanlıoğlu, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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