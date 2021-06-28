DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Çankırı'da konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Telafi Bilim Kurulu kurulmasını istediklerini belirterek, "Telafi eğitimi için bütçe hazırlanmasını istedik.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Telafi Bilim Kurulu kurulmasını istediklerini belirterek, "Telafi eğitimi için bütçe hazırlanmasını istedik. Önemli olan çocukların, öğrencilerin eğitim döngüsünden kopmamasını sağlamak." dedi.

Ergen, partisinin Çankırı İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, politika önerilerinin çalıştığını ancak bunun sahaya inmesi gerektiğini söyledi.

DEVA kadrolarının 81 ilde sahada olduğunu vurgulayan Ergen, "Adana'da tarım lansmanı yapıldı. Tarımın, Türkiye'nin lokomotifi olması, nasıl önce kendi kendimize yeten bir ülke olmamız gerektiğini ve tarım ihracatını nasıl yapacağımız şeklinde madde madde politika önerilerimiz anlatıldı." diye konuştu.

Telafi eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda da 19 madde yayımladıklarına dikkati çeken Ergen, şunları kaydetti:

"Telafi eğitiminin, yaz okulu gibi değil, neslin kayıp nesil olmaktan çıkartılması ve kazanç nesil haline getirilmesi için eğitim sisteminde artık önümüze bakmamız, tamamen baştan aşağı yenilememiz için fırsat olması gerektiğini söylüyoruz. Telafi Bilim Kurulu kurulsun istedik. Telafi eğitimi için bütçe hazırlanmasını istedik. Önemli olan çocukların, öğrencilerin eğitim döngüsünden kopmamasını sağlamak. Bu süre maalesef dezavantajlı kesim için daha zor geçti. Biz bunun daha da zorlaşmaması için telafi eğitim sistemiyle ilgili öneride bulunduk."

Genel Başkan Başdanışmanı Ramiz Ongun da DEVA Partisinin yanlış bir durum varsa onu tespit ettiğini, daha sonra alternatifini söylediğini dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomi ve dış politikada sıkıntılar yaşadığını öne süren Ongun, "DEVA Partisinin özelliği, teklifi var, arkasında duruyor memleketin her meselesinde. 'Bu ekonomiyi biz düzeltiriz' diye teklif eden DEVA'dan başka siyasi parti var mı? Bizim Genel Başkanımız kaç defa söyledi, bu işi biz düzeltiriz." ifadesini kullandı.

Genel Merkez Kurucu Üyesi Gül Didem Pekuz ve Bölge Koordinatörü Kadriye Esra Aygün'ün açıklamalarının ardından heyet, kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın