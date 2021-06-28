DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Çankırı'da konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Çankırı'da konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Çankırı'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Telafi Bilim Kurulu kurulmasını istediklerini belirterek, "Telafi eğitimi için bütçe hazırlanmasını istedik.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Telafi Bilim Kurulu kurulmasını istediklerini belirterek, "Telafi eğitimi için bütçe hazırlanmasını istedik. Önemli olan çocukların, öğrencilerin eğitim döngüsünden kopmamasını sağlamak." dedi.

Ergen, partisinin Çankırı İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, politika önerilerinin çalıştığını ancak bunun sahaya inmesi gerektiğini söyledi.

DEVA kadrolarının 81 ilde sahada olduğunu vurgulayan Ergen, "Adana'da tarım lansmanı yapıldı. Tarımın, Türkiye'nin lokomotifi olması, nasıl önce kendi kendimize yeten bir ülke olmamız gerektiğini ve tarım ihracatını nasıl yapacağımız şeklinde madde madde politika önerilerimiz anlatıldı." diye konuştu.

Telafi eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda da 19 madde yayımladıklarına dikkati çeken Ergen, şunları kaydetti:

"Telafi eğitiminin, yaz okulu gibi değil, neslin kayıp nesil olmaktan çıkartılması ve kazanç nesil haline getirilmesi için eğitim sisteminde artık önümüze bakmamız, tamamen baştan aşağı yenilememiz için fırsat olması gerektiğini söylüyoruz. Telafi Bilim Kurulu kurulsun istedik. Telafi eğitimi için bütçe hazırlanmasını istedik. Önemli olan çocukların, öğrencilerin eğitim döngüsünden kopmamasını sağlamak. Bu süre maalesef dezavantajlı kesim için daha zor geçti. Biz bunun daha da zorlaşmaması için telafi eğitim sistemiyle ilgili öneride bulunduk."

Genel Başkan Başdanışmanı Ramiz Ongun da DEVA Partisinin yanlış bir durum varsa onu tespit ettiğini, daha sonra alternatifini söylediğini dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomi ve dış politikada sıkıntılar yaşadığını öne süren Ongun, "DEVA Partisinin özelliği, teklifi var, arkasında duruyor memleketin her meselesinde. 'Bu ekonomiyi biz düzeltiriz' diye teklif eden DEVA'dan başka siyasi parti var mı? Bizim Genel Başkanımız kaç defa söyledi, bu işi biz düzeltiriz." ifadesini kullandı.

Genel Merkez Kurucu Üyesi Gül Didem Pekuz ve Bölge Koordinatörü Kadriye Esra Aygün'ün açıklamalarının ardından heyet, kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Çankırı'da konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:38:26. #1.14#

title