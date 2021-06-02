Deva Partisi Erfelek İlçe Başkanı Cevdet Yeşil Kaymakam Gürses'i Ziyaret Etti.
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Deva Partisi Erfelek İlçe Başkanı Cevdet Yeşil Kaymakam Gürses'i Ziyaret Etti.

Deva Partisi Erfelek İlçe Başkanı Cevdet Yeşil Kaymakam Gürses'i Ziyaret Etti.
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DEVA PARTİSİ ERFELEK İLÇE BAŞKANI CEVDET YEŞİL KAYMAKAM GÜRSES'İ ZİYARET ETTİ.

DEVA PARTİSİ ERFELEK İLÇE BAŞKANI CEVDET YEŞİL KAYMAKAM GÜRSES'İ ZİYARET ETTİ. DEVA Partisi İlçe Başkanı Cevdet YEŞİL, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler. Makamda gerçekleşen ziyarette Cevdet YEŞİL, Nihat KURT ve İsmail AYDIN ile bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Deva Partisi Erfelek İlçe Başkanı Cevdet Yeşil Kaymakam Gürses'i Ziyaret Etti. - Haberler
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