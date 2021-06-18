DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Çanakçı basın mensuplarıyla buluştu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, "İnşallah halkımız da bize yetkiyi verirse, görevi tevdi ederse Türkiye'nin sorunlarına kalıcı çözümler getirmeyi hedefliyoruz.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, "İnşallah halkımız da bize yetkiyi verirse, görevi tevdi ederse Türkiye'nin sorunlarına kalıcı çözümler getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ordu'da partisinin il binasını ziyaret eden Çanakçı, burada basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çanakçı, yaptığı konuşmada, partilerinin kuruluşundan geçen süre içerisinde yoğun olarak teşkilatlanma çalışmalarıyla meşgul olduklarını söyledi.

Parti olarak Türkiye'nin dört bir yanını adım adım, karış karış dolaştıklarını belirten Çanakçı, kongrelerin yanı sıra vatandaşların dertlerini, taleplerini, isteklerini, beklentilerini dinlediklerini kaydetti.

DEVA Partisi olarak halkla beraber, halkın içinde ve dertlerini birebir dinleyerek siyaset yapmayı düstur edinmiş bir parti olduklarını vurgulayan Çanakçı, parti olarak sadece yeni bir parti kurmak için değil, Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışı, yeni bir siyaset dili, yeni bir siyaset tarzı getirmek için de yola çıktıklarını aktardı.

Çanakçı, partinin 13 politika birimiyle yaklaşık 20 alanda somut eylem planı üzerinde çalıştığına işaret ederek, ilk eylem planını da tarım alanında açıkladıklarını dile getirdi.

Program, kadro ve seçime girme şartları olarak kendilerini hazır durumda gördüklerini anlatan Çanakçı, "Eylem planlarımızı da bu gayeyle hazırlıyoruz ve inşallah halkımız da bize yetkiyi verirse, görevi tevdi ederse Türkiye'nin sorunlarına kalıcı çözümler getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çanakçı, "Tarımda kendi kendine yeten bir ülkenin devası hazır diyoruz. İnşallah fındığın da devası hazır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli