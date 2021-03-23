DEVA Partisi Batman İl Başkanı'ndan SMA hastası Elif Eva için anlamlı girişim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DEVA Partisi Batman İl Başkanı'ndan SMA hastası Elif Eva için anlamlı girişim

23.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:15
DEVA Partisi Batman İl Başkanı'ndan SMA hastası Elif Eva için anlamlı girişim

DEVA Partisi Batman İl Başkanlığı, valilik izni olmadan bağış toplama yasağı bulunan SMA hastaları için kritik bir kararın çıkmasına büyük katkı sağladı. İl Başkanı Av. Melik Müjdeci'nin vekalet ettiği Batmanlı SMA Hastası Elif Eva Tenha'nın dosyasına yönelik çıkan karar ile SMA hastalarının bağış toplayabilmesinin önü açıldı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci, "Maalesef ülke genelinde alınan karar ile SMA hastalarının valilik izni olmadan bağış toplayabilmesinin önüne geçildi.

"AİLELER KADERLERİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKILDI"

Birçok kritik hasta için valilikler ret kararı verdi. Alınan karar ile çocuklarının tedavisi için zamanla yarışan aileler kaderleri ile baş başa bırakıldı. Toplumdaki yardımlaşma, dayanışma duygusunu zedeleyen bu karar pek çok evladımızın tedavisine sekte vurdu.

"VALİLİZ İZNİ İÇİN GİRİŞİMLERİMİZİ BAŞLATTIK"

Onlardan biri olan Batmanlı SMA hastası Elif Eva'nın da tedavisi kritik bir süreçte bulunuyordu. Ailesinin tek başına üstlenebileceği bir tedaviden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla valilik izni alınarak bağış toplanabilmesinin sağlanması gerekiyordu. Elif Eva'nın bağış kampanyasının valilik izni alması için girişimlerimizi başlattık. Nihayet ilgili dava dosyasında, tüm SMA hastaları için emsal niteliğinde olabilecek bir kararın geçmesini sağladık.

"AZ ÇOK DEMEDEN VATANDAŞLARIMIZI BAĞIŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Tüm vatandaşlarımızı imkanları dahilinde az çok demeden valilik izni bulunan Elif Eva'nın tedavisi için Enes Tenha adına olan TR960006701000000058254436 nolu ibana bağış yapmaya ve ona yeniden umut olmaya davet ediyorum." dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEVA Partisi Batman İl Başkanı'ndan SMA hastası Elif Eva için anlamlı girişim - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:16:45. #1.14#
title