DEVA Partisi Batman İl Başkanı'ndan SMA hastası Elif Eva için anlamlı girişim

DEVA Partisi Batman İl Başkanlığı, valilik izni olmadan bağış toplama yasağı bulunan SMA hastaları için kritik bir kararın çıkmasına büyük katkı sağladı. İl Başkanı Av. Melik Müjdeci'nin vekalet ettiği Batmanlı SMA Hastası Elif Eva Tenha'nın dosyasına yönelik çıkan karar ile SMA hastalarının bağış toplayabilmesinin önü açıldı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci, "Maalesef ülke genelinde alınan karar ile SMA hastalarının valilik izni olmadan bağış toplayabilmesinin önüne geçildi.

"AİLELER KADERLERİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKILDI"

Birçok kritik hasta için valilikler ret kararı verdi. Alınan karar ile çocuklarının tedavisi için zamanla yarışan aileler kaderleri ile baş başa bırakıldı. Toplumdaki yardımlaşma, dayanışma duygusunu zedeleyen bu karar pek çok evladımızın tedavisine sekte vurdu.

"VALİLİZ İZNİ İÇİN GİRİŞİMLERİMİZİ BAŞLATTIK"

Onlardan biri olan Batmanlı SMA hastası Elif Eva'nın da tedavisi kritik bir süreçte bulunuyordu. Ailesinin tek başına üstlenebileceği bir tedaviden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla valilik izni alınarak bağış toplanabilmesinin sağlanması gerekiyordu. Elif Eva'nın bağış kampanyasının valilik izni alması için girişimlerimizi başlattık. Nihayet ilgili dava dosyasında, tüm SMA hastaları için emsal niteliğinde olabilecek bir kararın geçmesini sağladık.

"AZ ÇOK DEMEDEN VATANDAŞLARIMIZI BAĞIŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Tüm vatandaşlarımızı imkanları dahilinde az çok demeden valilik izni bulunan Elif Eva'nın tedavisi için Enes Tenha adına olan TR960006701000000058254436 nolu ibana bağış yapmaya ve ona yeniden umut olmaya davet ediyorum." dedi.