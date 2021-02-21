DEVA Partisi Batman İl Başkanı Avukat Melik Müjdeci: Kaçak elektrik kullanımı vatandaşın belini büküyor

DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci, "Temel tüketim ürünleri arasında ilk sıralarda yer alan elektriğin, vatandaşın gider kalemleri arasındaki payı hızla yükseliyor. Son 3 yıl içinde elektrik fiyatlarına yüzde 80'e yakın zam geldi. Pandemiyle birlikte maddi durumun sıkıntıya düştüğü bugünlerde, elektrik yüksek kâr marjıyla satılmasına sosyal hukuk devleti olarak hükümetin müdahale etmesi gerekmektedir" dedi.

"KAYIP-KAÇAK BEDELLERİ VATANDAŞTAN KESİLİYOR"

Müjdeci sözlerine "Oldukça yüksek olan faturalara kayıp-kaçak bedelinin eklenmesi, vatandaşların fazla fatura ödemesine neden olmaktadır. Elektrik faturasını ödeyen vatandaşlara, elektriği kaçak kullananların kullanım bedelini ödetmek; doğru değildir. Bir alacak, ancak onun borçlusuna karşı ileri sürülebilir. Bu bir hukuk kuralıdır" ifadeleriyle devam etti.

"CAYDIRICI CEZALARA İTİRAZIMIZ YOK"

Elektrik kurumlarının sık sık vatandaşa kanıtsız, gerekçesiz bir şekilde kaçak elektrik cezası kesildiğini belirten DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci, "Kaçak elektriğe yönelik caydırıcı cezalara bir itirazımızın olması, mümkün değil. Ancak, bazı vatandaşlarımız kaçak elektrik kullanmadığı halde, elektrik kurumları tarafından kanıtsız ve gerekçesiz kaçak elektrik cezaları ile karşı karşıya bırakılıyor. Bu cezalar karşısında vatandaşlar mahkemelere başvuruyor, kaçak kullanmadığının tespitini istiyor ve elektriğin kesilmemesi için tedbir kararı alıyor, fakat kurumlar mahkemenin tedbir kararına rağmen vatandaşlardan bu cezayı ödemesi için elektriğini kesmek ile tehdit ediyor. Karşısında güçlü bir kurum olduğu için çoğu zaman vatandaşlar bu haklı mücadelesinden vazgeçmek zorunda kalıyor" dedi.

"KURUMLARIN DENETLENMESİ GEREKİR"

Müjdeci son olarak, "Asıl sorun ise elektrik kurumlarının denetlenmesindeki eksiklerdir. Biz DEVA Partisi olarak ülke için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.