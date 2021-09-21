DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci, yüksek elektrik faturalarına isyan etti: Derhal indirim yapılmalı - Haberler Ekonomi
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DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci, yüksek elektrik faturalarına isyan etti: Derhal indirim yapılmalı

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DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci, yüksek elektrik faturalarına isyan etti: Derhal indirim yapılmalı

Yüksek elektrik faturalarına ilişkin bir basın açıklamasında bulunan DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci, "Sadece bu dönemde elektrik fiyatları 3 katına çıkmıştır. Bir yıl önce 100 lira olan bir elektrik faturası, bugün 330 liraya yükselmiştir. Geçinemeyen vatandaşımız bu elektrik faturalarını nasıl ödeyecek? Zamlardan derhal vazgeçilmeli; elektriğe ciddi düzeyde bir indirim yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Batman İl Başkanlığı, yüksek elektrik faturaları ve kesilen elektrik cezaları nedeniyle bugün Dicle Elektrik Batman İl Müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulundu.

Basın açıklamasında söz alan DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci, "Bugün burada bulunma amacımız, son dönemde vatandaşımızın ödemekte güçlük çektiği yüksek elektrik faturaları ve kesilen elektrik cezalarıdır. Batman'ımızda hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle vatandaşlarımız; elektrik faturalarını ödemekte güçlük çekiyor." dedi.

"VATANDAŞ BU FATURALARI NASIL ÖDEYECEK?"

Müjdeci, açıklamalarına şöyle devam etti: "Son 2 yılda elektrik fiyatları 3 katına çıkmıştır. Bir yıl önce 100 lira olan bir elektrik faturası, bugün 330 liraya yükselmiştir. 2-3 kişinin yaşadığı konutlara ortalama 500 liralık elektrik faturası gelmektedir. Geçinemeyen, açlık ve yoksulluk çeken vatandaşımız bu elektrik faturalarını nasıl ödeyecek?

Vatandaş, sadece kullandığı elektrik ücretini değil; aynı zamanda dağıtım, iletim, teknik, kayıp/kaçak, sayaç okuma, TRT Payı, vergi ve çeşitli fon ödemelerini de ödemeye mahkum ediliyor. Bunların halka ödetilmesinin yasalara ve anayasaya aykırı olduğu tekrardan dile getirmek boynumuzun borcudur.

"ELEKTRİĞE CİDDİ DÜZEYDE BİR İNDİRİM YAPILMALI"

Yüksek enflasyonun, hızla düşen Türk lirası değerinin, zamların, işsizlik oranlarının ve pandemi etkisinin olduğu bir ortamda kesilen elektrik faturaları yoksulluğu derinleştiriyor. Kadınlarımız, gençlerimiz, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, esnaflarımız ve en önemlisi işsiz vatandaşlarımız; hızla yoksulluğa ve çaresizliğe sürüklenmektedir. Zamlar ve yüksek vergilerden derhal vazgeçilmeli; elektriğe ciddi düzeyde bir indirim yapılmalı ve elektrik faturaları üzerindeki sayısız vergi en minimum hale getirilmelidir."

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Haber: DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci, yüksek elektrik faturalarına isyan etti: Derhal indirim yapılmalı - Haberler Ekonomi
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