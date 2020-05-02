DEVA Partisi, AYM'nin 3 OHAL düzenlemesini iptal etmesinden memnun
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DEVA Partisi, AYM'nin 3 OHAL düzenlemesini iptal etmesinden memnun

DEVA Partisi, AYM'nin 3 OHAL düzenlemesini iptal etmesinden memnun
02.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:21

DEVA Partisi “İktidar ülkeyi OHAL anlayışı ile yönetmekte ısrar etmektedir.” eleştirisinde bulundu.

Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Adalet Partisi (DEVA) olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan 3 kanunu Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesini memnuniyetle karşıladı. Türkiye'nin OHAL'in üzerinden iki sene geçmesine rağmen normalleşme ve demokratikleşme sürecine giremediğini savunan DEVA Partisi "İktidar ülkeyi OHAL anlayışı ile yönetmekte ısrar etmektedir." eleştirisinde bulundu.

AYM, polise sanal takip yetkisi verilmesi, terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olduğu iddia edilen medya kuruluşlarının lisans başvurularının otomatik olarak reddedilmesi ve işe alınacak sözleşmeli personel hakkında güvenlik soruşturması yapılmasını öngören üç düzenlemeyi iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, olağanüstü hal döneminde çıkarılan üç düzenlemeyi temel haklar ve demokratik toplumun gereklilikleri açısından anayasaya aykırı buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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