DEVA Partili Yeneroğlu: "TTB'nin açıklamalarını ihanet olarak nitelendirmek abesle iştigaldir"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sorumluluk sahibi hiç kimsenin, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) kapatılması için çağrı yapamayacağını savunarak, "TTB, salgına ilişkin önlemlere dikkat çekiyor, yetkililerin süreci şeffaf yönetmesini ve sağlık çalışanlarının...

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sorumluluk sahibi hiç kimsenin, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) kapatılması için çağrı yapamayacağını savunarak, "TTB, salgına ilişkin önlemlere dikkat çekiyor, yetkililerin süreci şeffaf yönetmesini ve sağlık çalışanlarının haklarının korunmasını istiyor. Bu açıklamaları ihanet olarak nitelendirmek abesle iştigaldir." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2016'dan bu yana 1500'den fazla avukatın terör suçları gerekçesiyle yargılandığını söyledi.

Hiç kimsenin sırf avukatlık faaliyetleri nedeniyle terör örgütleriyle ilişkilendirilemeyeceğini dile getiren Yeneroğlu, avukatlara yönelik her türlü baskı ve keyfiliğe son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeneroğlu, adli istatistiklere göre silahlı örgüt suçlarına ilişkin 2016-2019 yıllarında 1 milyon 367 bin 733 soruşturma açıldığını, bir ülkede bu kadar kişinin terör örgütü üyeliğinden şüphelenilmesinin sağlıklı bir durum olmadığını ileri sürdü.

Hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini ifade eden Yeneroğlu, DEVA Partisi olarak vatandaşların barış ve huzur içinde adil, özgür, geleceğe güvenle bakan bir toplumda yaşama hakkını savunduklarını belirtti.

"TTB kapatılsın ve yöneticileri yargılansın." söylemlerini hatırlatan Yeneroğlu, "TTB, salgına ilişkin önlemlere dikkat çekiyor, halkı daha dikkatli olmaya çağırıyor, yetkililerin süreci şeffaf yönetmesini ve sağlık çalışanlarının haklarının korunmasını istiyor. Bu açıklamaları ihanet olarak nitelendirmek abesle iştigaldir." değerlendirmelerinde bulundu.

Sorumluluk sahibi hiç kimsenin bu gerçekliğe dikkati çekmek isteyen TTB'nin kapatılması için çağrı yapamayacağını söyleyen Yeneroğlu, "Gerçeklikten bu kadar kopuk olanlar yalnızca trajikomiktir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu