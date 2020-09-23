DEVA Partili Yeneroğlu: "TTB'nin açıklamalarını ihanet olarak nitelendirmek abesle iştigaldir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DEVA Partili Yeneroğlu: "TTB'nin açıklamalarını ihanet olarak nitelendirmek abesle iştigaldir"

23.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:43
DEVA Partili Yeneroğlu:

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sorumluluk sahibi hiç kimsenin, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) kapatılması için çağrı yapamayacağını savunarak, "TTB, salgına ilişkin önlemlere dikkat çekiyor, yetkililerin süreci şeffaf yönetmesini ve sağlık çalışanlarının...

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sorumluluk sahibi hiç kimsenin, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) kapatılması için çağrı yapamayacağını savunarak, "TTB, salgına ilişkin önlemlere dikkat çekiyor, yetkililerin süreci şeffaf yönetmesini ve sağlık çalışanlarının haklarının korunmasını istiyor. Bu açıklamaları ihanet olarak nitelendirmek abesle iştigaldir." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2016'dan bu yana 1500'den fazla avukatın terör suçları gerekçesiyle yargılandığını söyledi.

Hiç kimsenin sırf avukatlık faaliyetleri nedeniyle terör örgütleriyle ilişkilendirilemeyeceğini dile getiren Yeneroğlu, avukatlara yönelik her türlü baskı ve keyfiliğe son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeneroğlu, adli istatistiklere göre silahlı örgüt suçlarına ilişkin 2016-2019 yıllarında 1 milyon 367 bin 733 soruşturma açıldığını, bir ülkede bu kadar kişinin terör örgütü üyeliğinden şüphelenilmesinin sağlıklı bir durum olmadığını ileri sürdü.

Hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini ifade eden Yeneroğlu, DEVA Partisi olarak vatandaşların barış ve huzur içinde adil, özgür, geleceğe güvenle bakan bir toplumda yaşama hakkını savunduklarını belirtti.

"TTB kapatılsın ve yöneticileri yargılansın." söylemlerini hatırlatan Yeneroğlu, "TTB, salgına ilişkin önlemlere dikkat çekiyor, halkı daha dikkatli olmaya çağırıyor, yetkililerin süreci şeffaf yönetmesini ve sağlık çalışanlarının haklarının korunmasını istiyor. Bu açıklamaları ihanet olarak nitelendirmek abesle iştigaldir." değerlendirmelerinde bulundu.

Sorumluluk sahibi hiç kimsenin bu gerçekliğe dikkati çekmek isteyen TTB'nin kapatılması için çağrı yapamayacağını söyleyen Yeneroğlu, "Gerçeklikten bu kadar kopuk olanlar yalnızca trajikomiktir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Meryem Uzerli Candaş Tolga Işık
Spor Okan Buruk Arda Turan Metin Oktay Eddie Newton Mbaye Diagne
Daha Fazla Kaza Hakim Hes Kodu Doğu Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEVA Partili Yeneroğlu: "TTB'nin açıklamalarını ihanet olarak nitelendirmek abesle iştigaldir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 14:57:20. #1.15#
title