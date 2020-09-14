DEVA Partili Yeneroğlu: "Oruç Reis gemisinin, limana çekilmesi doğru bir politikadır"
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DEVA Partili Yeneroğlu: "Oruç Reis gemisinin, limana çekilmesi doğru bir politikadır"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Oruç Reis gemisinin, bakım ve ikmal için limana çekilmesinin, doğru bir politika olduğunu söyledi.

DEVA Partili Yeneroğlu:
14.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:12

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Oruç Reis gemisinin, bakım ve ikmal için limana çekilmesinin, doğru bir politika olduğunu söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işkence ve kötü muameleye yönelik gündeme gelen iddiaların şeffaf bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Anayasa Mahkemesinin, şehirlerarası yollarda yapılan eylemleri yasaklayan kanunu iptal eden kararına ilişkin açıklamasına işaret eden Yeneroğlu, Soylu'nun istifa etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yeneroğu, Oruç Reis gemisinin, bakım ve ikmal için Antalya açıklarında demir atmasına ilişkin bir soruya, "Gemilerimizin limana çekilmesini doğru bir politika olarak değerlendiriyoruz. Hükümeti aklı selime davet ediyoruz. Bu meselelerde kabadayı edasıyla hareket edilmesi Türkiye'nin menfaatlerine zarar veriyor. Atılan adım doğru bir adımdır. Bu adımların devamının gelmesini diliyoruz. Türkiye'nin haklarını makul bir dille, uluslararası hukuk esaslarına göre ve ittifaklarla birlikte savunması zorunludur. " karşılığını verdi.

Kaynak: AA

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