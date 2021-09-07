DEVA Partili Yeneroğlu: "İnsan Hakları Eylem Planı unutturulmaya çalışılıyor"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın unutturulmaya çalışıldığını iddia etti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın unutturulmaya çalışıldığını iddia etti.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İnsan Hakları Eylem Planı için oluşturulan takvim ve takip mekanizmasının kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek, "İnsan Hakları Eylem Planı da diğer açıkladıkları eylem planları gibi kamuoyuna unutturulmaya çalışılıyor." dedi.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda 1 aylık hedefte yer alan 6 hedefin hiçbirisinin gerçekleştirilmediğini savunan Yeneroğlu, "3 aylık 40 hedeften 16'sı, 6 aylık hedefteki 84 hedeften ise sadece 20'si gerçekleştirilmiştir. Toplamda 130 hedeften sadece 36 tane hedef gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' diye kendi adınıza kitap yazdırıyorsunuz ama dünya adalet sıralamasında 128 ülke arasında neden 107. sıraya düştüğümüz gerçeğiyle yüzleşmiyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz