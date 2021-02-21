DEVA Parti'li Yıldırım, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildi
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DEVA Parti'li Yıldırım, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildi

21.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:44
DEVA Parti'li Yıldırım, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildi

DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım'ı parti tüzüğüne aykırı söz ve eylemleri nedeniyle kesin ihraç istemiyle Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk etti.

DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım'ı parti tüzüğüne aykırı söz ve eylemleri nedeniyle kesin ihraç istemiyle Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk etti.

Partiden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın, 18 Şubat'ta Trabzon'da düzenlediği basın toplantısında, "partinin tüzel kişiliği ve organlarını, Genel Başkan Ali Babacan'ı doğrudan hedef aldığı, ağır suçlamalarda" bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Yıldırım'ın konuşmasında yer alan ifadelerin ve kullanılan üslubun, "Babacan ve parti tüzel kişiliğine iftira, karalama, tezyif, tahkir ve küçük düşürme mahiyeti taşıdığı" ifade edildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun, kullanılan ifadeler ve üslubun, parti tüzüğünün disiplin suçlarını düzenleyen 67. maddesindeki "kesin çıkarmayı gerektiren" fiiller arasında yer aldığı sonucuna ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bu çerçevede, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, parti tüzüğümüze aykırı söz ve eylemleri sebebiyle, Musa Malik Yıldırım'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevki kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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