DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Yurt dışındaki vatandaşlarımız Otomatik Bilgi Paylaşımı sistemiyle ilgili bilgilendirilmeli"
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DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Yurt dışındaki vatandaşlarımız Otomatik Bilgi Paylaşımı sistemiyle ilgili bilgilendirilmeli"

DEVA Parti'li Yeneroğlu: 'Yurt dışındaki vatandaşlarımız Otomatik Bilgi Paylaşımı sistemiyle ilgili bilgilendirilmeli'
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, taraf ülkelerin finansal bilgileri paylaşmasını kapsayan Otomatik Bilgi Paylaşımı sistemiyle ilgili yurt dışındaki vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, taraf ülkelerin finansal bilgileri paylaşmasını kapsayan Otomatik Bilgi Paylaşımı sistemiyle ilgili yurt dışındaki vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "Otomatik Bilgi Paylaşımı" olarak bilinen Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin, 1 Haziran'da yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulduğunu söyledi.

Sözleşmeye göre, sözleşmeye taraf devletlerin, vergi kaçakçılığını ve vergi kayıplarını önlemek üzere otomatik olarak finansal verileri, banka hesap bilgileri ve diğer finansal varlıklarla ilgili bilgileri birbirleriyle paylaşacaklarını belirten Yeneroğlu, "Otomatik Bilgi Paylaşımı aslında vergiden kaçınmak isteyen büyük para sahiplerini takip için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu açıdan, yüzden fazla ülkenin imza attığı bu sözleşmeye itiraz etmiyoruz. Sözleşmenin hükümet tarafından adeta kendi vatandaşını kasıtlı olarak mağdur etmesine, sağlıklı bilgilendirmeden kaçınan saydam devlet sorumluluğuna aykırı olarak uygulanmasına itiraz ediyoruz." dedi.

Hükümetin, sözleşmeyi uygulama tarzıyla "istediğinin ensesine çökeceğini, istediğini de göz ardı edeceğini" öne süren Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Bu sözleşmenin uygulaması yurt dışında yerleşik 6,5 milyon vatandaşımızı doğrudan vuracaktır. Bu insanlar bu sözleşmenin doğrudan muhatabı ve maalesef yanlış uygulamanın mağduru olacaklar. Sadece onlar değil, Türkiye de hükümetin ciddiyetsizliği sebebiyle bu sözleşmenin uygulamasından zararlı çıkmaktadır. Çünkü vatandaşlarımız Türkiye'deki hesaplarından paralarını çekmekte veya hesaplarını tamamıyla kapatmaktadırlar. Yurt dışında yerleşik olanların Türkiye'de banka hesaplarındaki birikimi 20 milyar avro ile 50 milyar avro arasındadır. Hükümet, otomatik bilgi paylaşımı konusuna yaklaşımı ile Türkiye'yi milyarlarca avro zarara uğratmakta, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da adeta suç işlemiş pozisyona sokmaktadır. İlgili tüm vatandaşlarımıza mektup gönderilerek, sivil toplumun bir araya geldiği mekanlarda ilanlar asılarak ve kamu spotları yayınlanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmalıydı. Bugün de yapılmalı, Otomatik Bilgi Paylaşımı ile ilgili vatandaşlar bilgilendirilmeli ve takvim buna uyarlanmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Yurt dışındaki vatandaşlarımız Otomatik Bilgi Paylaşımı sistemiyle ilgili bilgilendirilmeli" - Haberler
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