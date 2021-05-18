DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır"
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DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır"

DEVA Parti'li Yeneroğlu: 'Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hakkındaki iddialar nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, görevini bırakması gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hakkındaki iddialar nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, görevini bırakması gerektiğini söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde bir suç örgütü liderinin iddialarının kamuoyunun gündeminde olduğunu belirterek, bu kişinin yakın bir geçmişe kadar iktidar ortakları lehine mitingler düzenlediğini öne sürdü.

Kirli bir yapının iç hesaplaşması sebebiyle korkunç iddiaların gündeme getirildiğini ifade eden Yeneroğlu, Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar karşısında İçişleri Bakanı Soylu'nun, görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını savundu.

Mustafa Yeneroğlu, "Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır. Anayasa üzerine yemin etmiş, hukukun üstünlüğüne sadık kalacağına yemin etmiş bir İçişleri Bakanı, ülkenin iç huzurunu sağlamakla görevli bir anlayışla bu görevi üstlenmek zorundadır." diye konuştu.

İddiaların göz ardı edilemeyeceğini, göz ardı edenlerin de suç ortağı olarak tarihte yerini alacağını iddia eden Yeneroğlu, Devlet Denetleme Kurulu'nun da bu konuda görevlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İktidarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında sınıfta kaldığını savunan Yeneroğlu, sadece insanların evlere kapatılması ve iş yerlerinin kapalı tutulmasıyla salgının sonlanmayacağını dile getirdi.

Yeneroğlu, iktidarın hatalarından dolayı vatandaşa yeterli maddi desteğin de sağlanamadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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