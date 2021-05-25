DEVA Parti'li Yeneroğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının araştırılmasını istedi
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DEVA Parti'li Yeneroğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının araştırılmasını istedi

DEVA Parti'li Yeneroğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının araştırılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin Meclis araştırması açılması gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin Meclis araştırması açılması gerektiğini söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarıyla başlayan tartışmalara değindi.

Söz konusu iddialar karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevini daha fazla sürdürmesinin demokratik bir hukuk devletinde mümkün olmadığını ileri süren Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yürütmenin başı sıfatıyla iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirmesi gerektiğini savundu.

Günlerdir ortaya saçılan iddialar hakkında hiçbir savcının soruşturma başlatmamasının ülkenin hukuk devletinin çok uzağında olduğunu gösterdiğini iddia eden Yeneroğlu, "Ne yazık ki yayılan korku iklimi nedeniyle tüm savcılar resen bir soruşturma açmaktan korkmaktadır. Bir tanesi gerçek bir soruşturma başlatsa en iyi ihtimalle görevden alınacaktır. Yüksek ihtimalle 'terörist' ilan edilip işine son verilecek ve hapse girecektir." diye konuştu.

Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in de bu iddialar karşısında sessiz kalmasının daha fazla mümkün olmadığını belirten Yeneroğlu, "TBMM'de acilen Meclis araştırma komisyonu kurularak, tüm iddiaların, özellikle siyaset-mayfa ilişkilerinin araştırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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DEVA Parti'li Yeneroğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının araştırılmasını istedi - Haberler
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