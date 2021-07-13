DEVA Parti'li Yeneroğlu, OHAL uygulamalarının 3 yıl daha uzatılmaya çalışıldığını ileri sürdü
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DEVA Parti'li Yeneroğlu, OHAL uygulamalarının 3 yıl daha uzatılmaya çalışıldığını ileri sürdü

DEVA Parti'li Yeneroğlu, OHAL uygulamalarının 3 yıl daha uzatılmaya çalışıldığını ileri sürdü
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ekonomiye ilişkin torba yasa teklifi ile OHAL uygulamalarının 3 yıl daha uzatılmaya çalışıldığını savundu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ekonomiye ilişkin torba yasa teklifi ile OHAL uygulamalarının 3 yıl daha uzatılmaya çalışıldığını savundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin, torba olmaktan çıkarak çuvala döndüğünü ileri sürdü.

Teklifte içerik olarak bazı maddelerin çok sorunlu olduğunu, bazı düzenlemelerin OHAL uygulamalarının 3 yıl daha uzatılması anlamına geldiğini iddia eden Yeneroğlu, teklifin gerekçesinde, yalnızca söz konusu sürenin terör örgütleriyle mücadele kapsamında uzatıldığının belirtildiğini aktardı.

DEVA Parti'li Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OHAL kapsamında terör suçları bakımından yüzbinlerce soruşturma yürütülmüş, mağduriyetler yığını oluşmuştur. 5-6 milyon insanı ilgilendiren büyük bir dramla karşı karşıyayız. Hukuksuzluk o kadar aşikar hale gelmiş ki Anayasa Mahkemesi, Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili oy birliğiyle ihlal kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin ortaya koyduğu tespit, yüzbinlerce insan için geçerlidir. İktidar tüm bu insan hakları ihlallerine karşı çözümsüzlüğü sürdürmeyi devam ettirmektedir. Hukuksuzluk rejiminden çıkmadığımız sürece ülkemizin yarınları görmesi mümkün değildir."

Mustafa Yeneroğlu, terörle etkin mücadelenin, herkesin en temel önceliği olduğunu, ancak bu mücadelenin hukuk içerisinde kalarak yürütülmesinin önem taşıdığını belirtti.

Terörle mücadele edilirken hukukun dışına çıkılmasının, ortaya konan emekleri boşa çıkardığının altını çizen Yeneroğlu, "Bugün OHAL ülkede olağanlaştırılmıştır. Ülkemizde temel haklar uzun zamandan beri yoktur. İktidarın, muhalefeti sindirerek bir seçime gitmeyi amaçladığı kesindir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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